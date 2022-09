Grande Fratello Vip 7: atteso ritorno dopo due anni, Sophie Codegoni chiede scusa a due ex Vipponi

A due giorni dall’esordio del Grande Fratello Vip 7, l’adrenalina è alle stelle ed in queste ore iniziano ad emergere le prime interessanti novità dalla Casa più spiata d’Italia. Se da una parte Alfonso Signorini si è ritrovato la prima sorpresa bruciata (ovvero il cast di concorrenti svelato in anticipo dal blog di Davide Maggio che ha rivelato la lista dei 23 Vipponi + 1), dall’altra il padrone di casa ha in serbo interessanti novità.

Grande Fratello Vip 7, prime novità svelate dal mitico capoprogetto

Alcune di queste saranno snocciolate nel corso della prima puntata di Casa Chi, il mitico format web (qui tutti gli appuntamenti) che torna da oggi 17 settembre condotto da Sophie Codegoni. A parlare sarà un nome storico del reality, Andrea Palazzo, capoprogetto del GF Vip in collegamento da Cinecittà, il quale è pronto a svelare una novità attesissima:

Dopo due anni tornerà il pubblico fuori dalla Casa ad accogliere i vipponi.

A lui, poi, il compito di mostrare alcuni scorci della Casa. Ma non è tutto, poiché Sophie Codegoni, in collegamento dai camerini di Avanti un altro (che la vedrà nel ruolo della Bonas) farà pace con due ex Vipponi ospiti del format web, ovvero Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme e farà una sorta di ‘ma culpa’:

Ho sbagliato a dubitare della vostra coppia, state proprio bene insieme!

Brava Sophie! Con le sue parole ha dimostrato maturità e capacità di saper cambiare opinione riconoscendo i propri errori. In merito a Federica e Gianmaria, è proprio vero: sono una bellissima coppia!