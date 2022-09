Sophie Codegoni “torna” al GF Vip e parla della proposta di Basciano

Sophie Codegoni si occuperà del Grande Fratello Vip 7 molto da vicino. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno il GF Vip Party, Giulia Salemi ci regalerà le perle dei social e la nuova Bonas di Avanti un altro condurrà Casa Chi.

Il format web, lo scorso anno, era condotto da Rosalinda Cannavò. Oggi, come ben sapete, l’attrice e cantante farà parte del cast di Tale e Quale Show e, per questo motivo, non potrà più presentare il programma.

Sophie, tra le pagine del settimanale Chi, svela le emozioni per questa esperienza e parla della proposta di nozze di Alessandro Basciano:

Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella Casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. Ma poi l’anello non arrivava, e mi diceva: “Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre“. Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì.

Ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore.