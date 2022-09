Prende il via oggi la nuova stagione di Casa Chi: il format social di Chi dedicato al Grande Fratello Vip, il reality più seguito d’Italia, condotto da Alfonso Signorini.

In attesa dell’inizio del programma in onda da lunedì su Canale 5, sarà proprio il padrone di casa e direttore di Chi ad introdurre i due appuntamenti speciali di Casa Chi online sabato e domenica dalle ore 19.

La conduzione della terza edizione del format è affidata a Sophie Codegoni – al suo debutto da presentatrice – insieme ai giornalisti della redazione Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri.

Ospiti delle prime due puntate, i conduttori di GF Vip Party Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli; Andrea Palazzo, capo progetto del GF Vip fin dalle prime edizioni; Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, una delle coppie più amate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni, a tal proposito, ha commentato:

Chi è un sogno che si realizza perché volevo fare la gavetta come conduttrice, opinionista, incontrare grandi personaggi. La parlantina non mi manca, non sono timida e non vedo l’ora di partire. Spero di fare bene, di sicuro mi esporrò, dirò quello che penso. Essendo curiosa farò molte domande. Ma domande tremende, preparatevi.