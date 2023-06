Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, torna a fare delle precisazioni sulla sua relazione dopo le nuove insinuazioni di Gian Maria Sainato che, sull’Isola dei Famosi, ha nuovamente messo in dubbio la loro storia.

Gianmaria continua a parlare di questo Roger ex fidanzato di Helena. Che tanto per cominciare si chiama Bruce. In secondo luogo ne ha sempre parlato anche con me.

Per me non è assolutamente un problema, è stata una parte importante della sua vita, essendoci stata per otto anni. Ho molto rispetto di questa cosa e non sono assolutamente turbato.

Tre mesi di relazione? Io e Helena ci conosciamo da 2 anni, prima eravamo più amici, invece da un anno ci frequentiamo. Lui continua a insistere con questi tre mesi… vabbè! Gliel’ha detto una persona che conosce bene Helena. È stata lei a lasciarlo.

Non sono arrabbiato con Gian Maria sinceramente, mi fa solo tenerezza perché ha attirato l’attenzione parlando di me che non posso difendermi, lasciamolo parlare. Ultima cosa, lui dice anche che io vado in trasmissione per avere visibilità ma io, essendo innamorato di Helena è l’unico modo che ho per parlare di lei.