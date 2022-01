Un Capodanno particolarmente sopra le righe nella Casa del GF Vip. Dopo lo scivolone di Barù e le parole agghiaccianti pronunciate da Basciano, anche Soleil, Miriana e Giacomo Urtis si sono resti protagonisti di alcune gag da menzionare.

Capodanno di follie al GF Vip: vetrate rotte e baci “spinti”

Durante il classico trenino di Capodanno Soleil è andata a finire contro la vetrata mandandola in frantumi. La scena non è stata ripresa direttamente ma le reazioni dei vipponi non hanno lasciato molti dubbi in merito.

E dopo la vetrata rotta da Soleil, Carmen, a poche ore di distanza, decide di emularla rompendo un bicchiere. #gfvippic.twitter.com/1Qjs4pogrh — E🎄CARMEN RUSSO ERA🎄 (@outoftrash) December 31, 2021

Comunque la vetrata della veranda stava lì dalla ricostruzione della Casa, neanche Bossari e Barbara Alberti erano riusciti a sfondarla con le loro craniate, solo Soleil c’è riuscita, questa donna UNICA in tutto. ✈️ #gfvip — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) January 1, 2022

Per quanto riguarda gli avvicinamenti importanti, Basciano ha limonato con Sophie ed ha cercato di baciare Soleil. Bacio a stampo anche tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

Bacio travolgente pure tra Miriana e Giacomo Urtis, lasciando coinquilini e pubblico un poco spaesati.