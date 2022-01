Dopo una serie di limoni tra Alessandro e Sophie, l’american smile ci ha spudoratamente provato pure con Soleil Sorge, facendo un discorso assolutamente assurdo all’ex tronista che suggeriva di fare “un po’ meno”.

Sophie ha esordito: “Me ne vado via 5 minuti tu non puoi… non continuare a dire che sono tua. Cosa devo fare la bodyguard? Se io vado a fumare una sigaretta tu inizi a far lo scemo e cerchi di baciare le altre?“.

Alessandro Basciano, visibilmente alticcio, ne ha sparata una dietro l’altra come un perfetto uomo del Medioevo:

Stai da sola, a me non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi cazz* mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che cazz* mi pare non esiste un po’ meno.

Ricordatelo che io mi posso baciare con chi cazz* mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora.