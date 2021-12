Dopo la discussione con Lulù e Jessica, Sophie Codegoni si è rifugiata nella sauna del Grande Fratello Vip insieme ad Alessandro Basciano, nel disperato tentativo di fare il punto della situazione.

Alessandro Basciano mette Sophie “alle strette”

Sono stata la prima a cercare in tutti i modi di non farla sentire in imbarazzo e coinvolgerla. Le ho permesso di fare tutto. Quando tu ti sei staccato da lei ti ho detto di chiarire. Quando Jessica mi ha chiesto se mi piacevi dopo 5 ore ti dico di “no” perché sono fatta così. Poi ho seguito la sensazione. Le ho detto che mi sarei tirata fuori. A me fa star male che una mia amica continui a farmi passare così. Io prendo posizione, l’ho presa! Io tengo all’amicizia, sono fatta così.

Alessandro Basciano, dopo le parole di Sophie ha messo in chiaro alcuni punti:

Se non mi fossi dichiarato con te tu lasciavi perdere? Allora non ce l’hai tutto questo interesse… Perché ti devi fare da parte te? Io mi sono dichiarato per te. Tu ti saresti tirata fuori… allora non hai interesse! Ma sì, altrimenti non ti tiravi fuori. Io non ho mica detto che non le parlerò più però non le darò più modo, non le concedo niente, punto. Perché l’ha voluto lei. Se lei si avvicina con la battuta sul personale e lo sguardo non glielo permetto. Io non ho problemi a conoscerti fuori di qua. Faccio una “guerra” e arrivo a scontrarmi con più persone e combatto per arrivare al risultato che è quello di conoscerti… ma non voglio che tu ti stressi. Continuerò ad aspettare, cosa devo fare?

Personalmente sono convintissima che a Sophie non piaceva Gianmaria e non abbia nemmeno alcun interesse nei confronti di Basciano ma si impone, non so bene per quale motivo, di farsene piacere almeno uno (vi dico solo che il “radar” sbaglia raramente): voi cosa ne pensate?

