Sophie Codegoni chiacchierando con il resto delle vippone del Grande Fratello Vip, ha giudicato eccessivo l’atteggiamento di Alessandro Basciano dopo aver scoperto della nomination di Jessica. Durante la conversazione in cucina, Lulù Selassiè è intervenuta scontrandosi con l’ex tronista.

Lulù litiga con Sophie e interviene pure Jessica

Ma quali battutine, noi siamo tranquille stai serena! Non c’è bisogno di alterarsi. Ieri quando eravamo a tavola ci sono rimasta male per Jessica che hai detto che lei ha inventato un nuovo modo per fare i puzzle, facendo 3/4 battute… Se a te piace essere in questo modo e sei fiera di essere così fallo…

Anche Jessica si è sentita presa in giro da Sophie che ha fatto la sua imitazione lanciandole qualche frecciatina:

Sinceramente non mi va di essere messa in mezzo. Ieri mi hai fatto delle battute che da te non mi sarei mai aspettata. Mi hai fatto delle battute che non mi sono piaciute io non l’avrei mai fatto.

Jessica successivamente si è sfogata con Manuel, Valeria e Carmen: