Il tanto atteso bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è finalmente arrivato! Il nuovo anno nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe aver portato una nuova coppia, con la speranza che non si tratti di un’altra accoppiata “fake”, come accaduto in passato.

Scatta il bacio tra Gianmaria e Federica

Gianmaria già nei giorni scorsi aveva manifestato un certo interesse nei confronti dell’ex professoressa de L’Eredità tanto da definirla “giusta” con Soleil Sorge, la quale aveva dato il suo benestare con un serafico: “Te l’avevo detto…”.

Galeotta è stata la notte di San Silvestro che ci siamo appena lasciata alle spalle e che ha visto Antinolfi e la Calemme coronare il loro visibile feeling con un bacio.

Troppo presto, ovviamente, per parlare di coppia, ma a quanto pare la loro affinità sembra piacere molto al popolo social che spera di poter presto fare il tifo per il loro amore. Sicuramente tra i due non manca la grande attrazione fisica. Vedremo se i dubbi iniziali di Federica si attenueranno e se la dolcezza di Gianmaria riuscirà a conquistarla.

Lei, di contro ha ammesso:

Il bacio, il vischio, tutto molto simpatico ma penso tu abbia capito che io fuori ho una persona…

#GFVip GIANMARIA E FEDERICAAA

È PARTITOOOOO

TUTTO GRAZIE A JESSICA

SE ESCE GIAN JESSICA SARÀ LA MIA PROTETTA pic.twitter.com/e2TUFNeG99 — Chicco (@Chicco16061210) January 1, 2022