Cantanti TIM Summer Hits 25 giugno, chi salirà sul palco e come guardarlo in diretta streaming

Cantanti TIM Summer Hits. Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna dal 25 giugno in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i successi musicali dell’estate.

Cantanti TIM Summer Hits 25 giugno, chi salirà sul palco

A condurre le serate saranno Andrea Delogu e Nek, due volti molto amati dal pubblico di Rai 2 che, legati dalla passione per la musica, sapranno coinvolgere la platea a casa e quella presente in piazza.

Dal backstage Gli Autogol parteciperanno con le loro divertenti incursioni.

I concerti partiranno da Roma per poi trasferirsi in Romagna, a Rimini, per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla terribile inondazione e per sostenere attraverso la musica la ripresa e il turismo di quelle zone.

Quali cantanti vedremo esibirsi domenica 25 giugno? Ecco la lista:

Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe.

Come vedere la prima puntata in diretta streaming

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Sarà possibile seguire l’evento musicale anche in streaming, collegandosi al sito di Rai Play.