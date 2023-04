Cantanti Concerto Primo Maggio 2023: chi salirà sul palcoscenico di Piazza San Giovanni in Laterano? Lo spettacolo si aprirà in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali reginali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Cantanti Concerto Primo Maggio: da Emma, Tananai e Lazza

A condurre il Concertone sarà ancora una volta Ambra Angiolini insieme a Biggio. Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il cast completo di cantanti.

Sul palco i Roma saliranno: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù.

A loro si aggiungeranno i vincitori del Contest 1MNEXT Etta: Mannini, Still Charles, mentre l’opening del Concerto del Primo Maggio è affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro.