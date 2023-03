Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme? Esplode il nuovo gossip

Il gossip torna ad occuparsi nuovamente di Ambra Angiolini e della sua vita privata. L’attrice, da sempre molto riservata, sarebbe stata di recente pizzicata a Roma in compagnia dell’attore e collega Andrea Bosca. E’ stato il settimanale Diva e Donna a pubblicare gli scatti lasciando aperta la domanda: Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme?

Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme? Il presunto flirt

Il noto settimanale di gossip nel parlare di Ambra Angiolini e Andrea Bosca, documentando il loro recente incontro, avrebbe sottolineato “coccole e baci” tra i due. Entrambi si sarebbero conosciuti la scorsa estate sul set della fiction a Stromboli e da allora non si sarebbero più lasciati.

Il loro sarebbe un amore a distanza, dal momento che Ambra vive attualmente a Milano, mentre Bosca nella Capitale. I due attori sono stati paparazzati in stazione, mentre siedono al tavolino di un bar poco prima dei saluti. Sguardi, carezze e poi quello che il settimanale definisce un bacio appassionato.

Ovviamente nè Ambra nè il collega avrebbero confermato il gossip sul loro conto e probabilmente continueranno a mantenere un basso profilo.

Dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini era stata avvistata in compagnia di Francesco Scianna. Anche in quel caso si era parlato di un presunto flirt mai confermato dai diretti interessati. Andrea Bosca ha invece avuto in passato una relazione con la collega Valeria Bilello.