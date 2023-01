Per la prima volta in tv, Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si racconta a cuore aperto da Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. 19 anni ma una testa pensante da fare invia ad alcune trentenni, Jolanda è un centrifugato perfetto di sensibilità, empatia, bellezza e forza.

Lo ha dimostrato con la sua risposta data ai suoi odiatori, in particolare a coloro che nelle scorse settimane sono riusciti a farle così del male, riaprendo una ferita evidentemente aperta.

Nonostante la sua giovane età, Jolanda Renga ha dimostrato di poter, con il solo uso delle parole, mettere a tacere coloro che, dietro uno schermo, non si limitano solo ai complimenti ma spesso vanno oltre con parole cariche di odio ingiustificato.

“Sentirmi dire sei brutta, o non sei bella come tua mamma, mi ha fatto male. Ho capito che era una ferita aperta”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

La giovane Jolanda ha proseguito:

Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi.

Un giorno ho visto un video, che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me, e per curiosità ho letto i commenti: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora.