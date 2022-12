Jolanda Renga è la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Diciotto anni ma una testa già matura ed una bellezza interiore – oltre che esteriore – che non ha bisogno di ulteriori commenti. Eppure c’è chi la definisce “la figlia brutta”. Commenti per nulla appropriati, non tanto per la falsità intrinseca quanto per la carica d’odio gratuito vomitato addosso ad una ragazzina la cui ‘colpa’, forse, è solo quella di avere due genitori famosi.

Ma Jolanda è riuscita ad andare ben oltre i beceri commenti dei leoni da tastiera e dalla mamma e dal papà, oltre che la bellezza, ha preso anche la forza, come ha dimostrato nel suo toccante sfogo nel quale è riuscita a dare una bella lezione agli haters, senza necessariamente usare l’arma dell’odio.

Su TikTok, Jolanda si è sfogata in un video diventato virale, in cui ha dapprima riportato gli insulti che le sono stati rivolti. Poi ha preso la parola commentando:

Ciao, sono io, Jolanda, o la figlia brutta. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte… Tutto brutto.

Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza.

Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio più grande nella vita è fare cose che contano, cose importanti. Mi piacerebbe tentare di migliorare un po’… il mondo? Quindi sono felice e anche orgogliosa di me stessa perché posso dire che ogni giorno nel mio piccolo tento di fare qualcosa e dare il massimo in quello che faccio, quindi penso che questo mi renda una bella persona. Ho sempre pensato che le cose più importanti fossero quelle che non possiamo vedere, quindi tengo di più alla mia anima che alla mia faccia o al mio aspetto, perchè questo non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima resteranno quelli per tutta la vita. Preferisco che siano loro ad essere belli e puliti.

Penso che finchè la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla, perchè sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che io sia cattiva, o egoista o insensibile.

Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri, brillerete sempre di una lue diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Non permettete a quelle persone di cambiare questa parte speciale e unica di voi, ma imparate ad apprezzarla ed a rendetela un punto di forza.