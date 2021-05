Manuel Aspidi, ex allievo di Amici 6 ha fatto coming out pubblicamente nel corso di “Ogni Mattina”, il programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe.

L’ex di Amici fa coming out: “Sono gay!”

Io sono gay, vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono. Perché io non sono sbagliato.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha parlato dell’importanza di fare coming out:

Dirlo alla propria famiglia è importante. Per me è stata una liberazione. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind, che mi ha accolto come se non fosse successo niente. Le prime persone alle quali ho dichiarato questa cosa sono le mie migliori amiche. Sono come sorelle e loro mi hanno incoraggiato. Ho iniziato prima con mia madre e le mie sorelle. Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: “Per noi sei speciale a prescindere”. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto: “Amore, io sapevo che eri speciale fin da quando eri piccolo”. Un genitore lo sa.

Manuel Aspidi ha concluso raccontando un doloroso aneddoto del passato, subito dopo la fine di Amici:

Una volta finito Amici, io facevo parte di una comitiva. Un giorno venne un ragazzo e mi disse: “Te sei froc*o perché hai pianto quando è venuta tua madre in trasmissione”. Mi infervorì in maniera particolare e non reagì nel migliore dei modi. Quello mi ha ferito molto.