Qual è il cachet di Sanremo 2023? Ecco quanto si sarebbero intascati Amadeus, Gianni Morandi, le quattro co-conduttrici ed i cantanti in gara al Festival della Musica Italiana.

Cachet Sanremo 2023: ecco quanto guadagnano conduttori e cantanti

I conti in tasca sono stati fatti dal quotidianonazionale che, in dettaglio, svela il cachet di Sanremo 2023 a cominciare dal conduttore Amadeus che guadagnerebbe in tutto 350.000 euro (la media di 70mila euro a serata).

Al “gradino” più basso troviamo Gianni Morandi che avrebbe guadagnato circa 250mila euro per tutte e 5 le serate del Festival.

Chiara Ferragni guadagna 50mila euro serata che ha deciso di devolvere in beneficenze alla rete nazionale D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, associazione contro la violenza sulle donne.

Quale sarebbe stato il compenso per Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini? Le tre co-conduttrici avrebbero percepito dei compensi “dimezzati”.

Per Fagnani, Egonu e Francini “solamente” 25mila euro a testa (la metà del compenso della Ferragni).

Cosa differente, invece, per i cantanti in gara a Sanremo 2023:

Per la loro partecipazione al festival di Sanremo i cantanti ricevono soltanto un rimborso spese, che però può arrivare fino a 48mila euro per ognuno. Ma c’è da tener conto che per gli artisti il festival è anzitutto un eccezionale trampolino per conquistare nuove fette di pubblico e lanciare i nuovi brani.

E per quanto riguarda gli ospiti, i Black Eyed Peas avrebbero ricevuto il cachet più alto.