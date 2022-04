Bridgerton 2, tagliata la scena chiave del matrimonio: lo sceneggiatore svela per quale motivo

Una scena chiave di Bridgerton 2 è stata eliminata in fase di montaggio: per quale motivo? A risolvere l’arcano ci ha pensato Chris Van Dusen, sceneggiatore della seconda stagione della serie di Netflix (attenzione, spoiler).

Bridgerton 2 è il successo più grande di questa nuova stagione di Netflix, il servizio di streaming on demand più famoso al mondo. Lo sceneggiatore che ha curato la seconda stagione, Chris Van Dusen, ha svelato per quale motivo non ha mostrato una scena chiave – il matrimonio di Anthony Bridgerton e Kate Sharma – preferendo agire sulla sceneggiatura proponendo un salto temporale.

La seconda stagione della serie ha catturato maggiormente l’attenzione rispetto alla prima. Nonostante la mancanza di scene “piccanti”, il prosieguo ha coinvolto il pubblico in maniera enorme.

Rilasciata da Netflix il mese scorso, la serie tratta dal secondo romanzo della saga di Julia Quinn, “Il visconte che mi amava”, ci ha proposto la tormentata storia d’amore tra Anthony e Kate ma con il taglio della scena del matrimonio.

Lo sceneggiatore ne ha svelato il motivo:

Ci siamo chiesti come il matrimonio tra Anthony e Kate avrebbe potuto competere. Quello di Anthony ed Edwina era stato organizzato dalla Regina in persona e non lo avrebbe rifatto una seconda volta. E poi c’è anche la questione del legame tra Kate e Edwina. La storia tra le due sorelle era importante tanto quanto la storia d’amore tra Kate e il Visconte.

Nonostante Miss Edwina (Charithra Chandran) abbia perdonato la sorella per averle rubato l’amato, pare impensabile che la stessa possa partecipare alle sue nozze.

Proprio per questo motivo, il salto temporale è servito per dare al telespettatore la possibilità di fantasticare sulla cerimonia, quasi sicuramente molto intima con la sola presenza della famiglia.

Confermata la terza stagione

La terza stagione di Bridgerton è stata confermata e ci saranno numerosi momenti dedicati ad Anthony e Kate, compreso qualche flashback. Le riprese inizieranno questa estate.