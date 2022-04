Bridgerton 2, la fortunata serie Netflix, nel corso dei suoi otto episodi avrebbe distribuito indizi e affidato significati segreti ai suoi spettatori. Bridgerton 2 al momento ha conquistato il primo posto in classifica in ben 93 Paesi. Tutto merito del Visconte Anthony e dell’appassionante storia con Kate, pregna di significati.

Proprio la storia tra Anthony e Kate sarebbe piena di significati e legami alla prima stagione di Bridgerton. Già nella seconda stagione, come fa notare il portale CiakGeneration, abbiamo assistito ad un ester egg dedicato alla scrittrice Julia Quinn, dai cui libri è tratta la fortunata serie Netflix.

Ricordate la lista di donne che Anthony fa nel primo episodio? Ebbene, questa contiene anche due nomi, “Lady Julia” e “Lady Quinn”. Accanto a ciascuno di essi due caratteristiche, “romantica” e “scrittrice eccezionale”. Un omaggio alla donna che ha dato vita ad una delle serie più viste.

Non mancano altri riferimenti nascosti, come quello ai due precedenti protagonisti di Bridgerton, Daphne e Simon, che hanno fatto sognare nel corso della prima stagione. A colpire i fan sarebbe stata la scena in cui il Visconte cammina spedito verso la promessa sposa Edwina imbattendosi in Kate. Tra i due c’è un incrocio di sguardi e le dita si sfiorano appena. Un richiamo, secondo i più attenti, alla discretissima stretta di mano tra Daphne e Simon nella prima stagione.

Un’altra scena di Bridgerton 2 sembra avere un collegamento con i duchi di Hastings. Dopo la caduta da cavallo di Kate, quale fiore le regala Anthony? Si tratta di un mazzo di tulipani. Nella prima stagione, Lady Violet parlando con il Visconte riferì che i tulipani sono il simbolo della passione.

Non è tutto. Secondo i fan più attenti ci sarebbero degli indizi nascosti anche nelle partite di pall mall giocate in Bridgerton. Si tratta del gioco della pallamaglio, in voga nell’Inghilterra del 1800, in cui ogni giocatore deve far passare la palla in alcuni archetti fissati nel terreno usando una mazza di legno con un martello all’estremità.

E’ il modo in cui i Bridgerton hanno intrattenuto le sorelle Sharma e durante il quale abbiamo visto la grande competitività tra il Visconte e Kate. Secondo alcuni, tuttavia, non si tratta di una semplice scena ma questa nasconderebbe un easter egg. Una fan su Twitter ha notato i presunti collegamenti tra l’esito del gioco ed alcune storyline:

E’ possibile che il protagonista della terza stagione possa essere proprio Colin e non Benedict come previsto dalla scrittrice?

I noticed that Kate passed the ball through the hole that has the number two in Latin and I wonder now whether it is an Easter egg that is the second season and that Kate and Anthony where they share the snapshot are the protagonists of the second season. Something Like reference

