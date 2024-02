Marco Maddaloni al Grande Fratello sta sudando sette camicie per quello che succederà stasera nella nuova puntata. I concorrenti, dopo essere usciti fuori dalla Casa per andare a mangiare in un ristorante, hanno fatto nuovamente “branco” contro Beatrice Luzzi.

Maddaloni nei guai al GF? Spuntano i video de L’Isola dei Famosi

Una volta rientrati a Casa, Beatrice Luzzi ha vuotato il sacco e Alfonso Signorini, come ha annunciato lunedì, stasera farà il punto della situazione.

Marco ha davvero esagerato con Beatrice e, per questo motivo, sembra proprio preoccupato. Questo ci dice che il nostro sportivo teme che il suo lato oscuro venga fuori e rovini la sua immagine.

Questa strategia sta facendo storcere il naso agli spettatori, che lo vogliono mandare dritto al prossimo televoto eliminatorio.

Ora tutti parlano del comportamento di Marco, sempre in cerca di alleati per la serata.

E mentre siamo tutti in trepidazione per scoprire cosa è successo al ristorante, ecco che sui social girano video del suo trionfo all’Isola dei Famosi, da dove è tornato campione.

Molti spettatori pensano di aver sottovalutato le accuse degli ex naufraghi che lo chiamavano “falso” e “stratega”.

Tra loro, Stefano Bettarini e Jeremias Rodriguez.

Bettarini ha anche detto che Marco dava istruzioni su chi nominare per manipolare il televoto.

A differenza del GF, all’Isola dei Famosi non c’è una diretta giornaliera, solo clip e puntate in prima serata.

E adesso il pubblico sembra aver realizzato che quegli ex naufraghi avevano ragione.

Ecco alcuni VIDEO:

È assssolutamente giunto il momento di ripostare questa serie di clip estratte dall’ISOLA DEI FAMOSI dove MADDALONI viene descritto da i suoi compagni…

— CLAUDIA (@CLAUDIAIaia1) February 13, 2024

È assssolutamente giunto il momento di ripostare questa serie di clip estratte dall’ISOLA DEI FAMOSI dove MADDALONI viene descritto da i suoi compagni…

— CLAUDIA (@CLAUDIAIaia1) February 13, 2024