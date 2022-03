Biagio D’Anelli innamorato “pazzo” di Miriana Trevisan? Lui dice così mentre racconta le sue disavventure amorose tra un salotto tv e l’altro… per esempio, cosa sarà successo dopo la semifinale del Grande Fratello Vip? Ecco il racconto super dettagliato da Barbara d’Urso.

Non ci siamo più sentiti e ieri mi sono risentito perché lei ha detto che non è innamorata di me ma io lo sono davvero e se lei mi avesse detto di sì ieri le sarei saltato al collo.

Non è che lei doveva stare con me ma io mi sarei aspettato una telefonata. Se le hanno detto qualcosa che mi portassero le prove!

Io voglio vederla di persona. Mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo sui sentimenti, io la amo all’infinito, non so più cosa fare.