Il confronto-scontro tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli non ha convinto nemmeno Giacomo Urtis. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, presente in studio, ha scritto un tweet proprio contro la showgirl.

Secondo il mio adorato Giacomino, proprio Miriana avrebbe un segreto che, proprio lui, rivelerà a tempo debito (e noi non vediamo l’ora che ciò possa accadere):

Questo il tweet di Urtis che ha stuzzicato la curiosità del web.

È successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa e con la mia famiglia e sto guardando tutto.

Io ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà. Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia.

Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello (Biagio in diretta da Barbara D’Urso, ndr). Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è. Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento.