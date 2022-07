Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il motivo? Una assenza prolungata della showgirl argentina dai social che aveva fatto prontamente rumoreggiare. Questo piccolo dettaglio aveva prontamente portato a credere che ci potessero essere delle problematiche di coppia con il ritrovato marito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nessuna crisi, il gesto dell’ex ballerino

A quanto pare però la verità sarebbe ben diversa. E la dimostrazione, neanche a dirlo, è arrivata ancora una volta proprio dai social. In che modo? Intanto Belen Rodriguez ha fatto serenamente ritorno mostrandosi rilassata, ma anche Stefano De Martino ha dato un segnale importante.

Se Belen è più propensa a postare scatti ed in generale a parlare della sua sfera privata, Stefano ha sempre dimostrato di essere il più riservato della coppia. Tuttavia ieri ha dato un segnale importante replicando agli ultimi gossip sul loro conto.

Attraverso il suo profilo Instagram, il conduttore ed ex ballerino ha postato una romanticissima foto della compagna con alle spalle un bellissimo tramonto. Il gesto tanto atteso dai fan della coppia e che consacra ufficialmente – qualora ce ne fosse ancora bisogno – il loro ritrovato amore.

E quindi, tornando alle indiscrezioni iniziali, è facile immaginare come il “silenzio social” di Belen, da qualcuno data addirittura per ‘scomparsa’, fosse più che altro il desiderio di ritagliarsi del tempo da vivere in famiglia, lontani dal chiacchiericcio del web. E come darle torto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)