Beatrice Luzzi, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera che l’ha vista nuovamente protagonista assoluta, fa una rivelazione (shock) su Alfonso Signorini, conduttore del reality show.

“A me piace sul serio Alfonso Signorini. Ti giuro. Anche ieri, guardandolo bene”, ha svelato a bassa voce Beatrice Luzzi confidandosi con Fiordaliso nella cucina della Casa.

Pronta la replica di Fiordaliso:

Anche a me piacerebbe ma non penso cambi le sue idee. Non collimano con le nostre!