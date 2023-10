Nonostante il triangolo formato da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sia interessante come le lezioni di matematica alle 4 di notte su Rai1, Alfonso Signorini continua a portare contenuti di questo tipo nel corso delle dirette del Grande Fratello.

Durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello, Signorini ha mostrato a Mirko la lettera di Perla, che lo invitava a non dimenticare la loro storia d’amore:

Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo, conoscendomi sai che non faccio cose a caso, ti mando però questa lettera perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori, dopo la scorsa puntata ho postato il famoso messaggio cancellato, proprio perché sai che sono una persona chiara e sincera.

Addirittura viene detto che non era quello il messaggio, sono stata più volte tirata in ballo come se fossi la causa dei vostri problemi, spero che vengano fuori veramente le cause della vostra rottura, ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi, lasciati andare, racconta chi sei, chi sei stato anche in questi cinque anni, non dimenticare tutto, sminuendo anche la nostra vecchia storia, abbiamo avuto progetti grandi, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere, ti hanno fatto provare emozioni.

Io a volte mi chiudo in me, e mi fermo a pensare al passato, a tutto quello che abbiamo vissuto e credimi, mi viene un magone allo stomaco, forse perché dentro di me so che ormai è solo passato.

Scusa per le lacrime, ma non riesco a contenere l’emozione, spero che in questa esperienza troverai tanto tempo per riflettere, ti dedicherai qualche minuto per pensare anche al passato.

Ora è una persona diversa che ti sta parlando, una persona matura, che ti augura ogni bene nonostante abbia sofferto tanto. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona, ma stando da sola.

Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei stato importante per me, in latino importante significa portare dentro, ed è proprio così, io ti porterò.