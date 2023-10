Il televoto con protagonisti Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si è concluso come avevano ipotizzato dai sondaggi ospitati sui vari portali online, ovvero con la vittoria dell’attrice. Non c’è stata alcuna gara tra i due concorrenti del Grande Fratello, sebbene Signorini abbia fatto credere tutt’altro a Varrese.

Signorini fomenta Varrese e lo illude rispetto al televoto contro Beatrice

Il 66% dei voti sono andati a favore di Beatrice Luzzi, mentre le briciole, ops… il 34% è rimasto nelle mani di un ignaro Massimiliano Varrese, al quale però il conduttore ha fatto credere ben altro, fomentandolo:

Hai ricevuto tanti voti a favore, non è stata una vittoria netta! Almeno più della metà era anche a tuo favore.

Ma come è possibile? Se così fosse la vittoria sarebbe spettata ovviamente a Massimiliano e così chiaramente non è stato. Una volta tornato in Casa, Massimiliano si è sentito così convinto di essere amato fuori dal reality, al punto di sentirsi così forte in vista del prossimo televoto: “Significa che la prossima scavalco!”, ha esclamato convinto. Sì, come no.

grazie Alfonso per avergli detto questa falsità così sarà anche più rumorosa la caduta che farà questo viscido #grandefratello pic.twitter.com/X3MDLZAYOr — __ i🌵 (@i_buona) October 26, 2023

Ad intervenire nel corso della puntata è stato anche Valentino, uno dei figli di Beatrice Luzzi, che attraverso le sue Instagram Stories ha sottolineato la differenza di percentuali, ricordando che 66% non sarebbe proprio “lì lì” al 34%.

Il figlio di Beatrice iconico tanto quanto la madre. Alfonso fallo vedere al Guru #GrandeFratello pic.twitter.com/xmazL8F4zx — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 26, 2023

Nel post puntata, poi, Beatrice Luzzi ci ha regalato un altro momento da incorniciare e che ha sottolineato la sua estrema superiorità rispetto a Varrese ed al resto della Casa. Un brindisi in cui con umiltà si dice d’accordo nel voler resettare tutto e ripartire.