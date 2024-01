Beatrice Luzzi rientra nella Casa del Grande Fratello dopo la morte del padre. L’attrice continua ad essere una concorrente dell’edizione e soprattutto la migliore candidata alla vittoria del reality. Per la forza, l’empatia, la coerenza, solo per citare alcuni dei motivi. Non è un caso che l’attrice sia stata sempre tra i concorrenti preferiti nelle ultime settimane, nonostante i continui attacchi da parte dei suoi inquilini.

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello come concorrente dopo la morte del padre

Nella prima serata di oggi, lunedì 8 gennaio, riparte il Grande Fratello e lo fa con Beatrice Luzzi, ancora concorrente dell’edizione. Lo svela Fanpage.it nella mattinata odierna, sottolineando:

Fonti vicine a Fanpage rivelano che l’attrice, a seguito la morte del padre, è pronta a rientrare in gioco.

La Luzzi aveva abbandonato la Casa del GF lo scorso 3 gennaio, dopo essere stata messa al corrente del grave lutto famigliare. A distanza di cinque giorni, tuttavia, è pronta a rientrare e unirsi nuovamente ai suoi inquilini, tra cui coloro che hanno preso con grande leggerezza la grave perdita dell’attrice.

Proprio a causa della sua uscita dal reality, il televoto per la serata odierna – e che la vedeva tra i nominati – era stato annullato per volere del Grande Fratello. Ecco cosa scrive in merito ancora la testata online:

Secondo quanto apprese Fanpage.it, l’uscita dell’attrice non appariva come definitiva: questa mattina fonti vicine a Fanpage rivelano che nella puntata in programma per questa sera di lunedì 8 gennaio 2024 la concorrente, tra le protagoniste dell’edizione, farà rientro nella casa di Cinecittà.

Sarà interessante vedere come reagiranno gli altri concorrenti di fronte al rientro in Casa dell’attrice. In particolare Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris e Anita Olivieri, i quali hanno indubbiamente peccato di mancanza totale di empatia, come sottolineato anche da Alfonso Signorini. E non sono esclusi provvedimenti proprio nei loro confronti.