Beatrice Luzzi si è trovata costretta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello a seguito della dolorosa e tragica scomparsa del padre, l’architetto Paolo Luzzi. In queste ore, delle foto private dopo il funerale, stanno facendo il giro della rete.

Beatrice Luzzi dopo il funerale del padre: divulgate foto private

Questa notizia ha rappresentato un colpo improvviso per gli assidui spettatori del reality, i quali hanno manifestato il loro affetto e sostegno nei confronti dell’attrice, inviandole numerosi messaggi di solidarietà.

Nella giornata di ieri, Beatrice ha deciso di rompere il silenzio per esprimere la sua riconoscenza verso i sostenitori per l’importante supporto ricevuto in questo periodo di grave lutto.

Attraverso una dichiarazione condivisa dallo staff che gestisce i suoi profili social, ha manifestato gratitudine, ma ha altresì formulato un appello: chiedere il rispetto della sua privacy per poter affrontare il dolore e organizzare i funerali in modo riservato.

Tuttavia, purtroppo, alcuni seguaci non hanno rispettato tale richiesta condividendo una foto intima e personale di Beatrice dopo il funerale del padre.

Le foto, scattate da lontano, ritraggono l’ex concorrente del Grande Fratello in un momento intimo, accompagnata dalla madre.

Si tratta di un episodio privato, la cui divulgazione sui social rappresenta una chiara, volgare e indecente violazione della sua sfera personale.

Alcuni detrattori hanno persino sfruttato questa situazione per sollevare dubbi riguardo a un suo possibile rientro nel gioco, sottolineando che la sua temporanea uscita dalla Casa del Grande Fratello potrebbe apparire ingiusta.

Alfonso Signorini, nella puntata di lunedì 8 gennaio, affronterà in diretta l’argomento relativo all’abbandono di Beatrice Luzzi e non solo; il conduttore ha infatti annunciato un approccio molto serio nella discussione con gli altri concorrenti riguardo al loro atteggiamento dopo la notizia della dolorosa perdita subita dall’attrice.

pubblicare foto senza nessun consenso e rispetto di una donna appena uscita da un funerale dicendo che non la si vede molto addolorata fa schifo a livello umano, si fa tanto la morale a quei concorrenti ma la verità è che rispecchiano esattamente la società di oggi: una merda — Gioᱬ (@BlackxOlsen) January 5, 2024