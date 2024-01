Beatrice Luzzi rompe il silenzio: la richiesta ai fan dopo la morte del padre, come starle vicina in questo momento

Beatrice Luzzi sta affrontando con grande dignità e riservatezza il grave lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi, relativamente alla morte improvvisa del padre Paolo Luzzi. La dipartita dell’uomo, come sappiamo, è avvenuta durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello e questo ha comportato inevitabilmente l’uscita dalla Casa dell’ex attrice di Vivere.

Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo la morte del padre

Dopo aver lasciato (momentaneamente?) il reality, Beatrice Luzzi si è giustamente chiusa nel suo silenzio, rotto nelle passate ore attraverso il suo staff. Proprio tramite quest’ultimo, l’attrice e la sua famiglia hanno fatto giungere una chiara richiesta ai fan relativamente ai funerali del padre.

Oltre ad aver espresso in modo inequivocabile la volontà di realizzare dei funerali privati, riservati a parenti ed amici stretti, chiedendo quindi ai fan di rispettare il dolore e non partecipare alla cerimonia, la Luzzi ha anche voluto far sapere come poter essere vicini a lei e alla sua famiglia con un pensiero:

Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale.

Lo staff ha infine tenuto a ringraziare tutti per il grande amore dimostrato nei confronti della gieffina in questo momento di forte sconforto.

