Nella Casa del Grande Fratello, proprio in queste ore c’è stato un “gate” che ha avuto come protagonista Elisa Di Rivombrosa, serie con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi tirata in ballo – in qualche modo – da Beatrice Luzzi che ha mostrato antipatia nei confronti di Jane Alexander che interpretava la perfida Lucrezia Van Necker.

Jane Alexander e Beatrice Luzzi, Elisa di Rivombrosa al Grande Fratello: il fatto

Valentina Modini ha notato la somiglianza tra Beatrice e Jane Alexander ma la Madre Suprema del Grande Fratello non l’ha presa bene: “Che bel complimento…”, ha detto invitando la concorrente a recarsi in confessionale dopo la chiamata degli autori.

no questo gianna alessandra gate mi sta ammazzandopic.twitter.com/jfbvxIKjg5 — Paola. (@Iperborea_) October 1, 2023



Online, quindi, Jane Alexander è intervenuta mostrandosi dispiaciuta e svelando di non conoscere la collega:

La verità è venuta a galla proprio nella Casa del Grande Fratello quando Beatrice Luzzi ha accusato la collega di averle rubato la parte di Lucrezia Van Necker:

Quando Valentina ha fatto quel nome di quell’attrice (Jane Alexander, ndr), ho reagito in quel modo per un motivo preciso. Quella parte era mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu un fatto abbastanza grave e me la ricordo.

ecco il video del lucrezia van necker gatepic.twitter.com/tKoCkiyHx5 — Paola. (@Iperborea_) October 2, 2023



A questo punto Jane è intervenuta su Twitter facendo delle precisazioni:

Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione.

Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione. #grandefratello #beatriceluzzi #janealexander #gf — Jane alexander (@jinnyminnypinny) October 2, 2023

