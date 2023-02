Tra i momenti cult della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ricordiamo la mitica canzone inventata da Luca Onestini: “Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita”, tirata fuori proprio mentre si divertiva con Raffaello Tonon.

“Batti le mani schiocca le dita”, la canzone di Onestini al GF Vip

Mentre Luca Onestini si godeva gli ultimi momenti nella casa insieme al suo amico Raffaello Tonon, qualcuno fuori dal reality stava sollevando un polverone proprio contro l’ex tronista di Uomini e Donne e quel tormentone che inconsapevolmente aveva lanciato durante la sua permanenza nella Casa.

Il celebre “Batti le mani, schiocca le dita” che tanto ha fatto sorridere al punto da essere stato coniato nelle varie versioni dialettali italiane, potrebbe essere un plagio.

Questo particolare era trapelato da ImperiaPost.it nel 2017.

A quanto pare una band ligure, I Belli Fulminati Nel Bosco, avrebbe reclamato la paternità del celebre tormentone.

Il loro testo sarebbe appena leggermente differente: “Batto le mani, schiocco le dita, faccio scorregge tutta la vita”. Muta una parola ma i componenti della band avrebbero comunque intravisto una grande somiglianza rivendicandone la genialità e parlando di plagio, dopo essere stati informati dai loro fan.

La band ha registrato il pezzo alla Siae nel 2015 e dopo la vendita di gadget grazie a Luca Onestini avevano deciso di farsi sentire tanto da voler contattare le trasmissioni Mediaset, da Striscia la Notizia al Grande Fratello Vip, passando per Pomeriggio Cinque, per raccontare la loro versione dei fatti e, nel caso, agire per vie legali.

Ecco di seguito il confronto tra i due pezzi: ve la ricordate questa canzone?