Barù e Jessica sono diventati palesemente la coppia per eccellenza del Grande Fratello Vip. E così, mentre cenavano insieme, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, insieme in giardino, hanno commentato gli ultimi accadimenti.

Lui si è schierato palesemente in difesa di lei. Quando ha nominato Nathaly è stata come una dichiarazione d’amore .

Lei gli ha chiesto le crocchette con le patate e lui ha detto che ci vuole troppo tempo ma sicuramente gliene farà. Non hanno ancora capito di essere una coppia? No, l’hanno capito ma lui non lo ammette e lei sta aspettando questa conferma.

Stanno sempre insieme a mangiare e fare… lei sta sempre con lui. – ha esordito Alessandro – La differenza con noi è che non si baciano ma fanno tutto insieme. Sono anche ben assortiti, si amalgamano bene. Che top! Lei ha aspettato lui per mangiare… cose proprio da coppia. Le attenzioni… lei porta lo scottex, i piatti a tavola. Lui ha cucinato. Sono una coppia! Tutto il giorno insieme…

Anche Sophie ha confidato di pensarla come il suo fidanzato:

Sono palesemente una coppia. Anche perché c’è questa complicità. Lei mangia con lui struccata e in pigiama. Lui in accappatoio… sono una coppia! Stanno mangiando insieme perché lui ha aspettato lei e viceversa. Invece hanno mangiato da soli. Oggi si sono fatti i piedi e ridono e scherzano come una coppia. Addirittura hanno i momenti di silenzio non imbarazzanti che è proprio da coppia che puoi stare zitto senza pensare che devi per forza riempire il vuoto.

Lui adesso la commenta dopo la puntata, quando era in superled le ha detto che stava benissimo ed ha parlato bene.