Alessandro Basciano, ospite di Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la prima coppia nata nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano commenta Edoardo e Antonella: “Non li vedo insieme…”

Per Alessandro Basciano tra Antonella ed Edoardo non potrà esserci, in futuro, una probabile storia d’amore (pure la sua fidanzata la pensa alla stessa maniera).

Ecco cosa riportano le colleghe di Isa&Chia:

Antonella ed Edoardo non li vedo come possibile coppia. Non li sto giudicando, ma secondo me è ancora troppo presto. A volte anche un po’ per abitudini ti affezioni, però parlare di amore… Sicuramente c’è attrazione ma non li vedo come coppia. Magari sbaglio, ma attualmente non vedo la coppia.

Anche Sophie Codegoni la pensa come il fidanzato:

C’è tanto stuzzicarsi a livello fisico, ma Edoardo ce l’ha come mood, è un modo scherzoso che ha con tutti, prendi Gegia. Nikita Pelizon mi sta piacendo molto, ma non è ancora entrato il ragazzo adatto a lei. E’ molto particolare, secondo me deve entrare qualcuno con un carattere forte, un carattere come il suo.

Basciano ha parlato pure della proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79:

Io ho deciso di fare questa proposta perché pensavo di rendere Sophie la ragazza più felice del pianeta. Ho deciso a sua insaputa di farla sentire la ragazza più felice sulla Terra. Ad un certo punto ho avuto un po’ di timore perché lì c’era una pressione importante. Non c’è una data, sicuramente sarà un passo che faremo. Questa proposta è legata anche ad una promessa fatta nella Casa, questo famoso anello che le dovevo regalare. Ho pensato ad un momento emozionante anche se non mi sono reso conto dell’impatto mediatico forte che poteva avere. La data e il giorno non ci sono ancora per un motivo, vogliamo dargli una grande importanza. Capirete il perché.