Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ospiti di Casa Chi, hanno raccontato cosa provano ad un passo dall’esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Gianmaria e Federica commentano la proposta di Basciano a Sophie

“Ci aspettiamo che ci faccia emozionare. Provo un pizzico di invidia per le persone che entreranno. Per chi lo fa la prima volta e non è abituato a queste emozioni… lì dentro è tutto amplificato”, ha confidato Gianmaria.

Federica ha raccontato come ha fatto ad innamorarsi nella Casa:

Come si riesce ad innamorarsi davanti alle telecamere? Basta pensare che anche se sei chiuso nella Casa h24, te la devi vivere come se stessi fuori perché diventa quella la tua quotidianità. Te la vivi serenamente.

Antinolfi e la sua fidanzata hanno anche commentato la proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia 79:

Se io lo farei mai? Secondo me sono tante le sfumature del romanticismo, io sono più riservato e lo farei in modo diverso. Io Alessandro lo conosco e gli voglio molto bene ma è diverso da me e ognuno deve viversi il momento a modo suo.

Anche Federica si è trovata d’accordo con il fidanzato:

Io che dico? Pure io penso che ognuno è diverso. Ognuno fa come meglio crede.

Sophie Codegoni, a tal proposito ha aggiunto:

Ale non ha mezze misure o tutto oppure è niente, lui voleva stupirmi.

Gianmaria Antinolfi ha raccontato il momento più romantico vissuto questo anno:

Il momento più speciale di questo anno? Per smentire Federica che dice di non essere romantica, lei invece lo è. Al mio compleanno mi ha portato a cena fuori portandomi in albergo e la camera era piena di palloncini e candele ovunque e non me lo sarei mai aspettato da lei.

Anche Federica Calemme ha raccontato un momento particolare: