Grande Fratello Vip 7, Elezioni 2022: Signorini prende una decisione

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7, nonostante il Covid si sia “stabilizzato”, devono comunque affrontare una quarantena di alcuni giorni prima del loro ingresso nella Casa.

Lo stesso discorso si sarebbe dovuto sviluppare anche per le Elezioni del prossimo 25 settembre, costringendo alcuni concorrenti alla quarantena prima del rientro effettivo nella Casa.

A quanto pare, nelle ultime ore, Alfonso Signorini avrebbe preso una decisione in merito così come scrive Davide Maggio:

Vi avevamo scritto delle nostre perplessità sulla partenza del GF Vip a ridosso delle elezioni, vista la quarantena che i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 (qui il cast “segretissimo” svelato da noi in anteprima) avrebbero dovuto osservare qualora avessero deciso di andare a votare (5 giorni). Lo stesso Alfonso Signorini ha confermato questa ‘procedura’.

Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Grande Fratello – stando a quanto ci risulta – ha deciso last minute di abolire la quarantena per chi va a votare. Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà, con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa.