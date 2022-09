Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, sono state ospiti di Verissimo alla vigilia della nuova edizione del reality, in onda da domani sera su Canale 5. A Silvia Toffanin si sono raccontate ed hanno svelato cosa si aspettano l’una dell’altra.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti si raccontano prima del GF Vip

Dopo l’esperienza per nulla positiva con Adriana Volpe, Sonia Bruganelli torna nelle vesti di opinionista del GF Vip 7 ma con un nuovo spirito, molto più positivo: “Quest’anno proprio sto comoda”, ha commentato, parlando della collega Orietta Berti. Quest’ultima le ha fatto eco:

Io sono felicissima di avere Sonia, perché ci siamo conosciute un anno fa e siamo subito andate in simpatia. Spero di non dover litigare…

Chissà perché Orietta avrebbe questa paura. “Ma io non voglio assolutamente litigare!”, ha replicato Sonia, “Non ha litigato con Magalli ma con tanti altri!”, proseguendo con le frecciatine ad Adriana Volpe. “No, io litigo solo con mio marito”, ha sdrammatizzato la Berti.

La Bruganelli ha spiegato come mai inizialmente non avesse intenzione di fare l’opinionista per il secondo anno anche se alla fine ha detto di sì:

All’ultimo sono successe delle cose nella mia vita emotiva e Signorini mi ha detto che al 99% c’era Orietta, ed ho immaginato che potesse essere una esperienza diversa, divertente e poi sto imparando tantissimo da lei.

Orietta ha parlato inevitabilmente anche del suo matrimonio lungo ormai 55 anni con Osvaldo:

Sono così abituata a lui che adesso penso come lui e parlo come lui, ma lui non parla come me però. Io sono dipendente da lui, che alla fine ha sempre ragione.

A farle eco è stata la collega Sonia che parlando del marito Bonolis ha aggiunto:

Se ha ragione Paolo? Assolutamente no! Io sono sposata da 20 anni. Se sento il peso? No, ma a differenza di Orietta noi non siamo uguali. L’indipendenza, l’essere delle persone con le proprie differenze per me è importante. Dormire in camere separate? Sì ma è una scelta nostra.

Anche Orietta ha svelato di dormire da anni in stanze separate a causa della sua insonnia:

Per non litigare ognuno va nella stanza che gli pare. Io lo faccio anche per rispetto di mio marito perché io alle 4 di notte faccio i miei pastrocchi, preparo i sughi per gli amici.

Tra le altre cose in comune, l’amore viscerale per i figli ed a tal proposito Sonia ha ammesso:

Ho vissuto malissimo il distacco di mio figlio Davide. Paolo la vive peggio di tutti, è un uomo solo in questa casa enorme.

Tornando nuovamente al tema GF Vip, Sonia e Orietta si sono lasciate andare ad un piccolo spoiler sui concorrenti: “Hanno detto che ci sono dei boni”, ha commentato la Bruganelli. “Hanno detto che ci sono un sacco di ragazzi ben fatti, speriamo bene”, ha chiosato la Berti prima di aggiungere: “Sono felice di avere questa avventura con Sonia, saremo grandi amiche”.