Barù vuole lasciare il GF Vip e stronca sul nascere la storia con Jessica: “Non lo farò per mezza clip” – VIDEO

Oltre ad aver criticato il modo in cui Alfonso Signorini ha gestito la vicenda relativa a Katia Ricciarelli, Barù nel corso della diretta di ieri del GF Vip si è detto stanco e intenzionato a lasciare il reality.

Barù vuole uscire dalla Casa: nessuna storia al GF Vip

Il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo appena tre settimane dentro la spiatissima Casa di Cinecittà avrebbe già raggiunto la sua soddisfazione personale rispetto al percorso finora compiuto.

A quanto pare a Barù non attirerebbe neppure l’idea di creare una storia d’amore con Jessica Selassié, nonostante sui social la presunta coppia sia già molto amata. Gaetani ne ha parlato con Soleil e Sophie ribadendo la sua intenzione di lasciare il programma.

“Proprio adesso che stai iniziando la tua love story con Jessica?”, ha domandato Soleil ironica, testando il terreno.

“Con Valeria! No no, non ho iniziato alcuna love story con nessuno, ve lo dico chiaro e tondo…”, ha precisato Barù.

“Con Jessica però la cucina, questo umorismo inglese che vi accomuna…”, lo ha stuzzicato ancora Soleil. “Io e Jessica? Non capisce le mie battute”, ha replicato ridendo il Vippone. “Umorismo inglese? No, lei è acida e basta, non è umorismo inglese!”, l’ha stroncata la Sorge, “E’ acida e cag*caz*i immensa ma è super dolce e carina e si prende tantissima cura”, ha però aggiunto.

“La vedo una donna ma vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio!”, ha concluso con decisione Barù, stroncando sul nascere ogni ipotesi.

Barù guarda Jess come io guardo i dolci al primo giorno di dieta. #jerù #gfvip pic.twitter.com/NdcAzGV6Bm — Emmeffegi. (@Emmeffegi1) January 7, 2022