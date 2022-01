Barù, dopo aver ricevuto alcune nomination durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, per non essersi ancora sbilanciato nei confronti di Jessica, ha voluto organizzare la prima conferenza stampa (in chiave ironica) per discutere di un nuovo fenomeno: la costrizione alla finzione sentimentale.

Barù si “sbottona”: “Jessica è quella che m’interessa di più”

Barù ha deciso di mettere in chiaro le cose “intervistando” anche Jessica. L’esperto di vini ha detto che, viste le circostanze, nella Casa viene tutto frainteso, così come sono stati fraintesi i suoi gesti di gentilezza nei confronti della principess.

La Selassiè ha voluto giustificare il suo voto affermando di aver percepito alcuni segnali da parte sua e, proprio per questo motivo, ha deciso di provocarlo in quel modo. “Se mi votate tutte, io esco dalla Casa. Come facciamo ad andare avanti?” si è chiesto Barù.

“Vuol dire che i #Jerù si sono sbagliati” ha aggiunto Jessica.

Barù si è confrontato anche con Sophie che ha avuto la capacità di farlo sbottonare maggiormente:

Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella. Romanticamente non penso… perché se io perdo la testa per qualcuno lo sento.

