Tra Barù e Delia Duran non sembra scorrere buon sangue, al punto tale che i due Vipponi si sono promessi di nominarsi a vicenda in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore hanno avuto un battibecco proprio in merito alle nomination che faranno oggi.

Barù e Delia: è guerra al GF Vip

Barù ha confermato che nominerà Delia anche se la motivazione la rivelerà solo in puntata. “Chi altro devo nominare? Nomino te perchè non mi stai simpatica”, ha domandato l’esperto di food. Anche la Duran, di contro, ha confermato che lo nominerà “perchè non mi sono piaciute alcune battutine che mi hai fatto”.

Senza peli sulla lingua, Barù ha anticipato ciò che accadrà nel corso della puntata di oggi:

Dovremo avere di nuovo a che fare con te e con tuo marito! Domani purtroppo dobbiamo ribadire tutto… Non hai senso, non voglio sparare sulla croce rossa. Io non ho nulla da dire? Ma sei te quella che ci crede che si vuole raccontare e trovare la verità, io sono venuto qui a fare il co**** e lo ammetto. Sono quelle le due cose molto differenti.

Alla fine del discorso, Delia ha tagliato corto spiazzando tutti:

L’uomo della mia vita è Barù ragazzi! Questa è la verità!

Per Barù però c’è solo una verità (sacrosanta):

Se è così (la soap, ndr) allora Delia va protetta da se stessa.

Delia: “Io nomino te perché non mi sono piaciute alcune battutine che mi hai fatto”

Barú: “Esatto, e io non no te perché non mi stai simpatica”

Delia: "Io nomino te perché non mi sono piaciute alcune battutine che mi hai fatto"

Barú: "Esatto, e io non no te perché non mi stai simpatica"

Barú: Mi son seduto con te 20 minuti a parlare

Delia: ma son pochi

Baru: a me sembravano un’eternità

Delia: non abbiamo concluso alla fine

Barù: MA SE NON FAI SENSO NON FAI SENSO

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/go6OyIVdZe — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 20, 2022