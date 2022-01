Barù, proprio in queste ore, si è lamentato della sporcizia che regna sovrana nella Casa del Grande Fratello Vip (a tal proposito abbiamo fatto un focus proprio sulla camera di Soleil).

Ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più civile in questa Casa. – ha affermato Barù già nel corso della diretta di lunedì sera – Abbiamo bisogno di una nuova aspirapolvere. Troppi acari, sto soffrendo l’allergia. Per favore, Alfonso. Se l’ho chiesta? Sì, l’ho chiesta e non mi danno retta, non mi considerano per niente. Fai qualcosa Alfonso, te lo chiedo per favore…