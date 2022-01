La stanza di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è un vero caos ingestibile che, ormai da settimane, sta facendo discutere il web per via dell’eccessivo disordine e la visibile sporcizia anche attraverso lo schermo.

La stanza di Soleil al GF Vip è un vero caos: spuntano le foto choc del disordine

Gli amici di Novella 2000 hanno raccolto una serie di fotografie mostrando chiaramente il disordine che compare nella stanza dove dorme Soleil insieme a Davide.

Bottiglie di acqua vuote e una polvere bianca per terra (sarà borotalco?).

In un’altra foto, mentre Barù si allena sul letto, notiamo abiti ed accessori sparsi ovunque in giro per la camera.

E ancora: bottiglie d’acqua, oggetti sparsi sul pavimento e abiti sul letto.

I vestiti, nella stanza di Soleil, sono buttati a caso pure sul pavimento, lasciando il popolo della rete veramente sotto choc.

Il letto, inoltre, in quasi tutte le immagini appare disfatto.

Personalmente potrei impazzire dentro quella camera da letto.

La casa è di una sporcizia imbarazzante specialmente le camere. È mai possibile che Soleil faccia disordine anche nelle stanze degli altri?Sono in tanti ad essere disordinati o è che Sole la notte entra in stanza blu/arancio a disfare valigie e mettere polvere in giro? #gfvip pic.twitter.com/siF0AGNeXW — tagliaecucipazzeschi 🌅 MAREFUORI ERA ❤️‍🩹🎶 (@sabrinsky1) November 14, 2021

Raga ma che porcile è la stanza di Soleil e gli altri? #gfvip — sonoio🤌🏼 (@Ninna115) January 17, 2022

Tra le polemiche per il disordine, c’è chi ha anche tirando in ballo Delia Duran complimentandosi con lei:

Tra le cose che mi piacciono di Delia , c’è che in casa è vestita in maniera appropriata e coordinata sia per fare le pulizie ed è estremamente ordinata e delicata.Non resta in pigiama e non indossa minigonne inguinali perizoma e tacchi, sta come si dovrebbe stare #gfvip — Chleo (@Chleols) January 17, 2022