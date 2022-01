Durante una pausa pubblicitaria, Lulù ha affermato che Clarissa potrebbe avercela con Jessica perché non sta gestendo bene il “triangolo” con Basciano e Sophie al Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle Selassiè, invece, ha preso le difese della maggiore tramite dei post condivisi su Instagram.

Guai a chi tocca le mie sorelle GUAI! Questa volta più che mai salviamo Jessy che non merita tutto questo accanimento nei suoi confronti anche perché è una ragazza splendida che si da sempre da fare ed è sempre gentile e disponibile con tutti quindi le parole di ieri non la rispecchiano proprio per niente.

Sono delusa: scorrettezza, crudeltà, falsità e soprattutto bugie tante tante bugie. Jessica, non sprecare le tue lacrime. Hai un animo buono e sensibile tutti lo sanno. Ti amo con tutto il mio cuore e vederti piangere mi crea un dolore enorme e mi fa male il cuore non puoi immaginare la grande donna che tu sei ricordati quanto vali.

Jessica, perché non dici le cose in faccia? Stai facendo passare un messaggio orribile fuori. L’amicizia non è quella. Ti piace Alessandro? Diglielo in faccia. Fai una bruttissima figura!