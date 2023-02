Attilio Romita rischia davvero di essere squalificato dal GF Vip? E’ quello che sperano molti utenti social e spettatori del reality, ma anche la madre di un Vippone, Edoardo Tavassi. Ma cosa è successo e perché sono stati chiesti seri provvedimenti nei confronti del giornalista?

Attilio Romita squalificato per le sue frasi? Mamma di Tavassi interviene

Tutto parte dalla reazione che Attilio Romita ha avuto dopo le nomination. Il giornalista è arrivato persino ad accusare alcuni concorrenti di aver fatto un gioco sporco, ed ha paragonato quanto accaduto nel reality con un’organizzazione mafiosa. Frasi assolutamente esagerate e fuori contesto, per questo condannabili.

La polemista sta montando in modo particolare su Twitter, dove in tanti hanno auspicato nella sua squalifica. Ma cosa avrebbe detto Attilio? Un video andrebbe a riassumere tutte le frasi shock del concorrente, riprese anche da Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi: “Io non posso stare in mezzo a gente così, che fa le riunioni di cosca per decidere chi eliminare”, “Io l’anello non lo bacio a nessuno”, “Siamo fuori da qualsiasi gioco, questa è un’organizzazione mafiosa”, “C’è uno squadrismo senza manganello”.

La donna ha poi commentato queste parole asserendo:

E’ assurdo che persone come Attilio Romita siano ancora dentro quella casa. Stiamo parlando di un giornalista, di una persona che conosce il peso delle parole che utilizza e che non va assolutamente giustificato.

Questi termini sono inaccettabili. Utilizzarli inoltre solo per una nomination e in un contesto come quello del Grande Fratello, seguito da così tante persone, è scandaloso. Spero vengano presi provvedimenti seri dal Grande Fratello.