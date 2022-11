Attilio Romita fa una gaffe decisamente brutta con protagonista Oriana Marzoli, nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con Luca Onestini e altri vipponi, si è lasciato andare ad una battuta da bar molto sgradevole.

“Quando guardo negli occhi ad una ragazza come Oriana, penso solo una cosa: che lì si può fare un giretto, una schiaccitina, una bottarella… che altro? Una ragazza così effervescente, così sicura di sé che ad ogni reality si cucca un fidanzato a che altro pensate?”, ha affermato Attilio.

Luca Onestini ha preso le distanze dalle parole del giornalista:

Mi dissocio! Da te Attilio non me l’aspettavo…

Ecco il VIDEO.

Attilio Romita ha avuto un momento di sconforto in queste ore, rivelando di avere paura dell’eliminazione: “È un fallimento. Me la potevo giocare meglio dai. Mi sarebbe piaciuto uscire bene”.

Luca Salatino ha cercato di consolarlo:

Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c’è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco. Tu sei venuto qua e hai fatto quello che ti sentivi di fare. Ci hai fatto ridere, stare bene, abbiamo discusso. Che c’è di più bello di discutere?