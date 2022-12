Attilio Romita ci ricasca. A distanza di qualche settimana dall’ultimo scivolone su Sarah Altobello, l’ex volto del TG1 inciampa su una nuova buccia di banana e finisce col pronunciare una nuova frase offensiva nei confronti di una Vippona.

La malcapitata di turno questa volta è Oriana Marzoli. Attilio Romita ieri sera, durante una chiacchierata con Daniele Dal Moro – che negli ultimi giorni si è scontrato con la venezuelana – ha commentato l’aspetto estetico della Vippona definendola come una ragazza con la quale “ci si può fare piacevolmente un giretto”.

Il discorso sarebbe nato dopo il commento di Daniele sul rapporto con Oriana. L’ex tronista ha spiegato:

Lei è una giocatrice, tra noi c’era attrazione ma ho 32 anni, sono fatto e finito non è che vedo Oriana e non capisco più niente. Lei lo sa che con me non si va avanti, gliel’ho fatto capire bene.