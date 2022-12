Momento di forte crisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Luca Onestini ha riferito a Sarah Altobello le pesanti insinuazioni che avrebbe fatto Nikita Pelizon sul suo conto.

Sarah Altobello vuole denunciare Nikita Pelizon? Bomba al GF Vip

Dopo il primo scambio di opinioni di cui vi avevamo già scritto in modo dettagliato in queste ore, Sarah Altobello ha avuto modo di attaccare Nikita così come riportano i colleghi di biccy.it:

Io sono anche una signora tesoro mio. Però tu non puoi assolutamente, ti vieto da oggi di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato perché non esiste che qualcuno debba sentenziare il passato di una persona. Mi sentenzi qui, mi guardi qua e mi dici le cose che non ti vanno. Ma io non ti autorizzo altrimenti procederò. Non mi va assolutamente.

Sarah ha proseguito:

Tu mi metti in bocca, insinuazioni che mettono pulci nella testa delle persone. Poi la loro testa gira, fomentano queste cose. Non te lo puoi permettere. Se sei una donna vera e adulta tu non vai da un uomo a parlare così di un’altra ragazza. E non lo dovevi fare per nulla! Hai parlato male di me, l’hai fatto pure con Antonella Fiordelisi.

La Altobello ha continuato il suo sfogo:

Io mi sento ferita. Stanotte non ho dormito e l’ho passata in bianco. Perché le parole che dici hanno un peso. Se tu vai da Luca a dire… che poi è stato un signore nel fermarti. Se era un altro ti diceva ‘dai dimmi altro’. Hai sbagliato con me e io non ti ho mai deluso e non sono mai stata falsa. Ti ho sempre parlato con il cuore e te hai sbagliato. Mi hai creato un’instabilità mentale mettendo un carico da 90 su una situazione già difficile”.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha concluso:

Mi sento una donna ferita e basta. Non ti permetto più di fare il mio nome e a rivelare date. Io non ti conoscevo, ci siamo conosciute una volta con una stretta di mano. Quindi come fai a sapere dei miei pettegolezzi? Ma poi la tua bassezza di linguaggio di testa nel dire certe cose. Non mi hai fatto dormire, tutto per colpa tua. E non permetterò a nessuno di fare insinuazioni sul mio passato. E vai a dire che mi piace la bella vita. Non sono cose belle, poi davanti alla moralità che vuoi emettere da mesi. E ieri continuavi a dire ‘2018’. Queste cose sono passibili legalmente sappilo. Lavati la bocca con il dentifricio prima di parlare di me bella.