Luca Onestini ha riferito a Sarah Altobello che Nikita Pelizon avrebbe parlato male di lei. Il pettegolezzo ha fatto il giro della Casa del Grande Fratello Vip ed i concorrenti si sono messi a sparlare della modella (specie Antonella).

Antonella Fiordelisi, che ha anche affermato che la modella le fa arrivare delle energie negative, ha spiegato la situazione al resto dei concorrenti del GF Vip:

Oriana Marzoli ha fatto delle precisazioni:

Nikita Pelizon si è accorta della “riunione” dei vipponi alle sue spalle ed ha spiegato la faccenda per filo e per segno:

Io e Luca eravamo molto vicini e lei aveva dato una risposta ad un gioco che mi aveva stupito. Anche Sarah aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esci con il regista da sola? E lei disse che ci sarebbe andata da sola’. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice sociale’, etc, etc… Sarah più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando, non lo so.

Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare.

Lei dice che in passato è stata una arrampicatrice sociale e dice che lo siamo tutti, ma io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi questa cosa viene utilizzata per buttarmi della merd* addosso fallo pure. Questo è il tuo gioco ma non sicuramente il mio. Io con Luca non vado a parlare male della gente anzi non mi piace parlare male.