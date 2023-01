Attilio in difficoltà con Onestini per Nikita: la particolare proposta fa discutere

Il rapporto ormai inesistente tra Luca Onestini e Nikita Pelizon ha messo in difficoltà anche Attilio Romita. Il giornalista è particolarmente legato ad Onestini ed in occasione dell’organizzazione del nuovo Tg non ha nascosto le sue difficoltà all’idea di dover coinvolgere Nikita, temendo di poter deludere Luca.

Attilio in difficoltà con Onestini per Nikita: la sua proposta

Nelle passate ore Attilio si è confrontato con Tavassi proprio in merito alla questione relativa a Nikita ed Onestini:

Tengo moltissimo alla mia amicizia con Luca che non voglio perdere né raffreddarla perchè ci tengo moltissimo a lui, mi è stato prezioso durante il Covid, gli voglio un sacco di bene. Ma mi trovo in questa condizione: tutte le volte che si parla di Nikita… Io all’inizio Nikita non me la filavo proprio poi però quando sono stato nella fase peggiore della crisi, del casino con Mimma, lei si è avvicinata e mi ha anche dato qualche consiglio giusto e ho recuperato. Francamente in questa vicenda, chi ha torto o chi ha ragione non ci voglio entrare.

Successivamente però Romita ha deciso di parlarne direttamente con l’amico Onestini ed a lui ha avanzato una proposta che avrebbe fatto storcere il naso a tanti utenti social. In sintesi, l’ex mezzobusto del Tg1 avrebbe lasciato intendere chiaramente al Vippone che se lo avesse voluto lui non avrebbe fatto fare a Nikita il tg:

Questa roba qua non è una roba mia perchè io potrei uscire in qualunque momento e che si fa? Non si fa più il tg? Certo che si fa! Chiunque lo deve poter fare. Io l’ho impostato all’inzio perchè magari ero più pratico, ma è una roba di tutti. Io a Nikita per questo non ho detto ‘no, non si può fare’, ma prima di dare corso a questa rotazione che farete tutti e quindi prima di accogliere la prima proposta di collaborazione da parte di Nikita, volevo sapere se la cosa in qualche modo potesse darti fastidio che lei avesse un ruolo di visibilità dopo quello che ha fatto a te.

Luca Onestini, tuttavia, si è tirato fuori ed ha spiegato che non ha alcuna intenzione di mettere un veto: