Novità croccantissima dal mondo di X Factor 2023. Dopo l’addio turbolento di Morgan per cattiva condotta, chi si è messa al timone degli Astromare? Drumroll, per favore: Ambra Angiolini.

Nel bel mezzo del daytime del programma, Ambra ha fatto l’annuncio tanto atteso: “Eccoci qua. Siete nella mia squadra insieme a Matteo e Angelica. Sono il vostro nuovo giudice”.

Gli Astromare hanno accolto positivamente il cambiamento nonostante si siano mostrati un po’ disorientati dalla news:

Questa cosa non me la sarei mai aspettata. Siamo passati da Fedez a Morgan ad Ambra. Siamo usciti, rientrati, tutti quelli della squadra di Morgan sono andati via. Siamo gli Highlander. Figo.