Riesplode un nuovo armadio gate nella Casa del GF Vip, ma questa volta non ha nulla a che fare con quanto accaduto qualche anno fa con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Protagoniste sono due donne, Oriana Marzoli e Dana Saber, che nella notte hanno dato vita ad una lite senza precedenti.

Armadio gate, lite tra Oriana e Dana: cosa è successo

Tutto sarebbe nato per colpa di un armadio, appunto. Dana avrebbe accusato Oriana di aver spostato le sue scarpe. La venezuelana le avrebbe semplicemente messe in un altro armadio, ma tanto è bastato per far esplodere la lite notturna tra le due donne. La Marzoli ha prontamente attaccato:

Non sei nessuno, sei zero, ridicola! Sei meglio di me? Una migliore di me non fa questo! Le tue scarpe sono dentro un armadio, pazza! Pazza! Pazza! Hai buttato tutti i miei vestiti per terra, maleducata! Le tue scarpe? Non le ho buttate, sono dentro l’armadio! Non le ho lanciate, pazza! Ma come ti permetti?

Dana avrebbe continuato ad accusare Oriana di aver spostato le sue cose senza il suo permesso, mentre Oriana ribadiva urlando di averle spostate nell’armadio di Sarah Altobello. Il tutto sotto lo sguardo interdetto dei loro inquilini, nel buio della camera da letto.

Luca Onestini si sarebbe intromesso tra le due donne, invitando Dana a placarsi mentre aiutava Oriana a rimettere le sue cose nell’armadio, dopo che Dana le aveva lanciate in aria. La Saber ha replicato:

Non sto parlando con te, non fare il pagliaccio tu con me. Sono state toccate le mie cose, ok? Tu fatti gli affari tuoi che è meglio per te. Non metterti mai in mezzo e non fare neanche il giudice con me. Ovunque c’è un problema ci stai anche tu in mezzo, stranamente.

La Vippona avrebbe poi pronunciato una parola in arabo che, secondo alcuni utenti di Twitter sarebbe stata un’offesa, probabilmente rivolta ad Oriana (o Onestini).

L’anno nuovo, insomma, non poteva che iniziare sotto i migliori auspici. Questa sera sarà affrontata la questione in diretta? Ma soprattutto, sarà fatta chiarezza sulla presunta offesa in arabo pronunciata da Dana?

dana pure l’ha insultata in arabo dicendo che dalla strada al grande fratello è arrivata e dandole pure lei della poco di buono — Giorgia Comico (@GiorgiaComico) January 2, 2023

Mettici pure Dana che ieri in arabo ha dato della zoccola ad #oriana — ZIA TIZIANA ❤️ (@MissU85170930) January 2, 2023