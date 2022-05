Ci sarebbe maretta tra Arisa e Vito Coppola. La cantante ed il ballerino di Ballando con le Stelle non hanno mai ufficialmente spiegato in cosa consiste il loro rapporto. Certo è che non si è mai trattato di una relazione solo amichevole. Nel corso degli ultimi mesi però, tra i due non sono mancati i tira e molla ed adesso pare che si siano nuovamente lasciati, per la seconda volta nel giro di breve tempo.

Arisa e Vito Coppola: c’è un terzo incomodo?

Dopo essersi conosciuti proprio nel programma Ballando con le Stelle, i due starebbero ora passando un momento di crisi. La conferma arriva sempre dai social dove i due avrebbero smesso reciprocamente di seguirsi (ma si vocifera che lei lo abbia addirittura bloccato). Ma quale sarebbe il motivo?

Stando alle indiscrezioni circolanti in rete, pare che la ragione della nuova presunta crisi sarebbe da ricercare in un “terzo incomodo” e nel dettaglio in una ballerina di Ballando con le Stelle e nel dettaglio Lucrezia Lando.

Secondo quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano – scrive Novella 2000 – Vito sarebbe stato avvistato più volte in teneri atteggiamenti con la nota collega. Probabilmente non è un mero caso il fatto che la cantante abbia tolto il follow anche alla Lando.

Al momento si tratta solo di una indiscrezione da prendere come sempre con le giuste distanze ma proprio Deianira nelle ultime ore ha postato un nuovo screen relativo ad un gesto social di Arisa (poi prontamente cancellato), che potrebbe nascondere un nuovo colpo di scena.